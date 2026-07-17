Dopo aver applicato la crema, la sensazione di pelle idratata può durare poche ore, spesso meno di metà giornata. La sensazione di morbidezza e comfort scompare entro alcune ore, lasciando la pelle con una sensazione di secchezza o tensione. La durata dell’effetto dipende dalla composizione del prodotto e dalle condizioni ambientali. La promessa di 24 ore di idratazione si riferisce all’effetto percepito sulla confezione, non a una garanzia di mantenimento continuo.

La crema si spalma quasi per abitudine, appena usciti dalla doccia, e in testa resta la sensazione di aver messo la pelle al riparo per la giornata. Mai nessuno che si chieda quanto duri quell'effetto, specie quando sull'etichetta campeggia promessa di ventiquattro ore di idratazione con una sola applicazione. Un gruppo di ricercatori della Nova Southeastern University, in Florida, ha deciso di metterla alla prova, misurando quanta acqua resta nella pelle dopo aver applicato una crema. Trenta adulti hanno prestato gli avambracci all'esperimento, pubblicato sulla rivista SKIN. Su punti diversi sono stati applicati quattro... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto dura davvero l'effetto della crema idratante?

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UNA CREMA IDRATANTE SORBETTO! @GARNIERit

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