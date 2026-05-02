Quanto dura davvero lo sconto su benzina e diesel

Oggi, 2 maggio, entra in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, che durerà fino al 10 maggio. La misura è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dura meno di quanto inizialmente annunciato, poiché la data di fine è stata anticipata rispetto al 21 maggio indicato nel comunicato ufficiale. La decisione riguarda benzina e diesel e si applica per circa una settimana.

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi, 2 maggio, e durerà fino al 10 maggio. Lo si legge sulla nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indica un periodo inferiore rispetto alla data del 21 maggio annunciata nel comunicato ufficiale dopo il varo del provvedimento. Da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it HOW TO BE GENEROSITY | Hernandes Dias Lopes | International Subtitles | IPP Notizie correlate Leggi anche: Diesel e benzina, ecco come cambia lo sconto sulle accise dal 2 maggio Prezzi benzina e diesel: la guerra in Iran può far scattare lo sconto sui carburantiQuotazioni del gasolio aumentate di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l’ultima volta il 14 febbraio del 2024, mentre quelle della benzina... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Quanto durano davvero i pannelli solari? Lo studio che cambia tutti i calcoli; Fare la pipì in bilico sui bagni pubblici: perché molti esperti lo sconsigliano; Quanto tempo dovresti davvero trascorrere in una sauna?; Milan e Juve, quanto vi manca un centravanti... Così in Champions sarà dura. Quanto dura un istante? La fisica quantistica ha trovato la rispostaIl tempo quantistico non è affatto una linea continua e regolare, come lo immaginiamo guardando un orologio. Nel mondo infinitamente piccolo degli atomi e degli elettroni, il tempo si comporta in modo ... greenme.it My Cricut. . Quanto dura davvero un capo d’abbigliamento personalizzato con la tecnica della sublimazione Nel video ti spiego perché questa tecnica è tra le più resistenti: il colore entra nelle fibre e non resta in superficie NSSD0324 su NecchiShop per - facebook.com facebook