quando la forma della pasta diventa progetto

Una nuova forma di pasta è stata presentata, aggiungendosi ai centinaia di modelli già esistenti. La creazione è stata realizzata da un'azienda specializzata in prodotti alimentari, che ha sviluppato un formato innovativo attraverso un processo di progettazione e test. La produzione è stata avviata e il prodotto sarà disponibile sul mercato nelle prossime settimane. La pasta, come di consueto, mantiene la sua forma distintiva e il suo stile tradizionale.

La pasta italiana conta centinaia di formati, eppure continua a generarne di nuovi. Non è una contraddizione, ma il segno di una cultura gastronomica che, pur custodendo la tradizione, non ha mai smesso di sperimentare. Lo dimostra Lo Spaghettone Innamorato, il formato presentato da Voiello, nato dall’unione di due spaghetti che si rincorrono e si avvolgono come due amanti. La prima impressione è visiva: lo Spaghettone appare diverso da qualsiasi altro presente sugli scaffali. Ma fermarsi all’estetica sarebbe riduttivo, perché come noi italiani sappiamo bene, nella pasta la forma è sempre funzione e determina la consistenza, influenza la cottura, modifica il rapporto con il condimento e contribuisce all’esperienza sensoriale complessiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Ogni tanto una bella notizia, una conferma che siamo sulla strada giusta. Caro George, ti voglio raccontare questa storia fresca fresca. Sto con la mia ragazza da 14 mesi. L’ho conosciuta che la sua alimentazione era basata su pane pasta e pizza. Ciononost x.com