La Storia della Pasta prende forma al Museo Maaap incontro e degustazione a Padova

Venerdì 22 maggio alle ore 20, presso il Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano, si terrà un evento dedicato alla storia della pasta. L'iniziativa prevede un incontro e una degustazione, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire le origini di questo alimento tradizionale. L'appuntamento si svolge nel contesto di un museo che raccoglie reperti legati all'ambiente e alle acque della zona padovana.

Venerdì 22 maggio dalle h. 20La Storia della Pasta prenderà Formaal MAAAP - Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano.Padova 1604: La genesi della modernità alimentare e la ricostruzione filologica del gustoLa storiaIl 26 gennaio 1604 segna un punto di rottura tecnologico e sociale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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