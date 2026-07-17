Quando corre Kelly Doualla oggi | orari semifinale e finale n di corsia avversarie tv

Oggi si svolgono le gare di semifinale e, in caso di qualificazione, la finale dei 100 metri piani femminili agli Europei U18 2026 di atletica leggera allo stadio Guidobaldi di Rieti. La competizione è particolarmente attesa per la presenza di Kelly Doualla, che corre nelle prime fasi e in eventuale finale. Sono previsti anche gli orari di partenza, le corsie assegnate e le avversarie in gara. La trasmissione televisiva copre le fasi principali dell’evento.

Tutta l’attesa è per Kelly Doualla, oggi, venerdì 17 luglio, nella prima semifinale e poi nell’eventuale finale dei 100 metri piani femminili degli Europei U18 2026 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo stadio Guidobaldi di Rieti. Nella prima semifinale, prevista alle 18.17, l’azzurrina avrà la corsia numero 5: le avversarie saranno la spagnola Lucia Vaca, l’ucraina Anhelina Zaskalna, la danese Alma Børregaard Ravn, la lusitana Carolina Ventura, la lettone Ieva Malnaca, la britannica Shivelle Marshall e la finlandese Inka Räsänen. Le prime due di ciascuna delle tre semifinali ed i due migliori tempi di ripescaggio avranno accesso alla finale delle 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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