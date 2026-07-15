Dove vedere in tv Kelly Doualla Europei atletica U18 | orari dalle batterie alla finale programma streaming

Kelly Doualla correrà le batterie dei 100 metri agli Europei under 18 di atletica, in programma allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 18 al 22 luglio. La finale della gara è prevista per il 20 luglio, mentre le batterie si svolgono il 18 e il 19. La competizione sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con orari specifici per ogni fase.

Kelly Doualla sarà la punta di diamante dell’Italia agli Europei U18 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 18 al 22 luglio. La 16enne lombarda si presenterà in terra laziale da grande favorita dei 100 metri, dopo che lo scorso anno trionfò sul rettilineo agli Europei U20 e agli EYOF, con tanto di record continentale per minorenni (10.21). L’allieva di Walter Monti non si è confermata su quei livelli durante la stagione in corso (11.37), ma sembra avere una marcia in più rispetto all’intera concorrenza. L’azzurra incomincerà la propria avventura nelle batterie di giovedì 16 luglio: la nostra portacolori è stata inserita nella seconda batteria, in programma alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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