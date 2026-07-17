Nel 1969, il cambio tra dollaro e franco svizzero era di circa 4,30. Un orologio che si può acquistare solo superando un test sta diventando virale tra giovani e Millennials. Il nuovo MoonSwatch Mission to the Moon 1969 evidenzia come il desiderio di possedere certi oggetti richieda più di semplice volontà. La sua vendita è condizionata al superamento di una prova, sottolineando l’approccio esclusivo e selettivo di oggi verso oggetti di lusso.

C’è un dettaglio, nel nuovo MoonSwatch Mission to the Moon 1969, che racconta meglio di molti report cosa sia diventato oggi il desiderio. Non basta volerlo. Non basta avere 600 euro. Non basta nemmeno essere disposti a presentarsi davanti a una boutique Swatch all’alba, come accadde nel 2022, quando la prima collaborazione Omega x Swatch trasformò un orologio in Bioceramic in una prova collettiva di resistenza urbana: file per mesi, code davanti ai negozi, appassionati, curiosi, reseller, gente che magari non aveva mai pronunciato la parola Speedmaster ma aveva capito benissimo che lì stava succedendo qualcosa. Questa volta Swatch ha cambiato gioco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qual era il cambio tra dollaro e franco svizzero nel 1969?”: l’orologio che si può comprare solo superando un test è virale tra Gen Z e Millennials

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