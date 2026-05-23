È stato annunciato che ora è possibile determinare il bioritmo attraverso un test del capello. Secondo i dati raccolti, il ciclo si inizia prima per le donne, circa sei minuti prima degli uomini, e cambia con l’età. Dopo i 50 anni, si stanca circa un’ora prima rispetto a prima. Il test analizza i livelli di ormoni e sostanze nel capello per calcolare lo stato dell’orologio biologico.

Spaccare letteralmente il capello in quattro per misurare con precisione l'orologio biologico interno. È questo il principio da cui parte uno studio della Charité - Universitätsmedizin di Berlino pubblicato su Pnas, che ha messo a punto un test basato sull'analisi delle radici dei capelli per determinare il cronotipo individuale. L'obiettivo? Offrire uno strumento pratico per misurare il ritmo circadiano di una persona e spalancare le porte a una medicina più in linea con i tempi biologici e le necessità di ciascuno. I ritmi circadiani fanno molto più che regolare l'alternanza tra sonno e veglia. Secondo i ricercatori, incidono anche sul metabolismo, sul funzionamento del sistema immunitario e, di conseguenza, sulla risposta alle terapie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bioritmo: ora l'orologio biologico si può capire con un test del capello

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