The Plot #2 al Pio Monte | arte contemporanea e neuroscienze comportamentali nel centro storico

Nel cuore della città, presso il Pio Monte, è in corso la mostra intitolata “The Plot #2”, che unisce installazioni di arte contemporanea con studi di neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale. L’esposizione presenta opere di vari artisti e ricercatori, creando un punto di incontro tra creatività e scienza. La mostra rimarrà aperta fino a una data specifica, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare questa combinazione innovativa di discipline.

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