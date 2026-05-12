The Plot #2 al Pio Monte | arte contemporanea e neuroscienze comportamentali nel centro storico
Nel cuore della città, presso il Pio Monte, è in corso la mostra intitolata “The Plot #2”, che unisce installazioni di arte contemporanea con studi di neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale. L’esposizione presenta opere di vari artisti e ricercatori, creando un punto di incontro tra creatività e scienza. La mostra rimarrà aperta fino a una data specifica, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare questa combinazione innovativa di discipline.
Arte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale si incontrano nel cuore del centro storico di Napoli con “The Plot #2 – L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali”, progetto della Fondazione The Plot ETS ideato da Giangiacomo Rocco di Torrepadula in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia e la Fondazione Pio Monte ETS. Dal 21 al 31 maggio, negli spazi della storica istituzione di via Tribunali, prende il via un programma articolato che comprende mostra, inaugurazione e momenti esperienziali aperti al pubblico, con un’anteprima della performance “I-Art Speed-Date: Ascolto” prevista per il 17 maggio.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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A NAPOLI - Pio Monte della Misericordia, The Plot #2 - 2026 L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali, il programma di eventiArte contemporanea, neuroscienze comportamentali e intelligenza artificiale si incontrano nel cuore del centro storico di Napoli con The Plot #2 - L’Arte Racconta le Neuroscienze Comportamentali, pr ... napolimagazine.com