Pio La Torre il comunista perbene che sfidò con coraggio la mafia e pagò con la vita

Pio La Torre era un attivista e politico siciliano impegnato nella lotta contro la criminalità organizzata. Nel corso degli anni, si è distinto per il suo ruolo nel promuovere leggi contro la mafia e per la sua attività politica. La sua vita è stata segnata da minacce e intimidazioni, fino al suo assassinio nel 1982. La Torre era considerato uno dei rappresentanti più impegnati nella lotta contro le organizzazioni criminali in Sicilia.

Pio La Torre era uno dei tanti uomini di altissimo livello che in Sicilia combattevano davvero la mafia. Era un comunista, deputato, coraggioso, perspicace, capace di proporre la legge di associazione mafiosa che solo dopo quella terribile mattina del 20 aprile 1982, quando fu ucciso insieme al suo autista Rosario Di Salvo, il Parlamento volle approvare. Un uomo verticale. Pio La Torre pagò con la vita la sua determinazione a contrastare i clan mafiosi. Fu Totò Riina, ormai capo della cupola, a decretare la sua morte. Che avvenne dopo anni di lotta politica militante nella Sicilia dominata dai poteri oscuri e nella denuncia dell’influenza dei clan mafiosi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pio La Torre, il comunista perbene che sfidò con coraggio la mafia e pagò con la vita Notizie correlate Leggi anche: Beppe Alfano, l’eroe di destra martire della mafia: sfidò Santapaola pagando con la vita il suo coraggio «Bambini di piombo», la serie Netflix sulla dottoressa che sfidò il regime comunistaLa nuova serie Netflix racconta la storia vera di Jolanta Wadowska-Król, che nella Polonia del 1974 scoprì l’avvelenamento da piombo nei bambini di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’impegno contro Cosa nostranel solco di Pio La Torre; Commemorazione Pio La Torre, il figlio Franco Mi piacerebbe ci fosse più gente; Nero su Bianco: Pio La Torre contro il sistema occulto che univa mafiosi e guerrafondai; 30 aprile 1982: la mafia uccide Pio La Torre. Mattarella ricorda La Torre Contributo decisivo alla causa della legalitàROMA (ITALPRESS) – L’uccisione, il 30 aprile 1982, di Pio La Torre e Rosario Di Salvo mise in evidenza ancora una volta la ... iltempo.it Il giorno di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, Mattarella: contributo decisivoDeputato, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, La Torre offrì un decisivo contributo alla causa della legalità, con interventi legislativi che ancora ... livesicilia.it Pio La Torre, il comunista perbene che sfidò con coraggio la mafia e pagò con la vita- - facebook.com facebook 30 aprile 1982 A Palermo la mafia assassina Pio La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo x.com