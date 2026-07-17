Un automobilista ha colpito ripetutamente il vetro del suo veicolo e ha tentato manovre pericolose dopo un sorpasso mancato. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe manifestato insofferenza attraverso azioni rischiose e avrebbe rivolto minacce a un altro conducente. L’incidente si è verificato lungo una strada trafficata, coinvolgendo più mezzi e creando tensione tra i conducenti presenti. Non sono stati riportati feriti né ulteriori dettagli sulle conseguenze legali dell’episodio.

L’insofferenza per un mancato sorpasso avrebbero spinto un automobilista a compiere manovre azzardate, ostruzionismo stradale e minacce. Un episodio di prevaricazione stradale risolto grazie alla prontezza di riflessi dalla vittima che, scattando una foto, ha permesso ai carabinieri della caserma di Reggiolo di individuare un uomo di 33 anni, abitante in paese, denunciato per minaccia e violenza privata. È accaduto la sera del 30 giugno. La vittima, un uomo di 57 anni, percorreva in auto via Colombo a Novellara, in direzione Reggiolo, con un’altra vettura che lo tallonava a brevissima distanza, senza rispettare i limiti di sicurezza. Il conducente ’inseguitore’ mostrava una palese insofferenza dovuta forse all’impossibilità di sorpassare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pugni sul vetro e manovre pericolose. Minacce per un sorpasso mancato

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