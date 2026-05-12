L’assedio della sosta selvaggia | bus bloccati e manovre pericolose

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pistoia, la questione delle aree di sosta irregolare continua a creare disagi nel trasporto pubblico locale. Questa mattina, diversi autobus si sono trovati bloccati in strada a causa di veicoli parcheggiati in modo improprio, rendendo difficili le manovre di partenza e arrivo. Le autorità hanno segnalato che sono state effettuate manovre pericolose per cercare di liberare le corsie, mentre si attendono interventi per migliorare la gestione delle soste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pistoia, 12 maggio 2026 – La sosta selvaggia torna ad accendere la protesta del trasporto pubblico locale pistoiese. E questa volta i sindacati vanno all’attacco, chiamando direttamente in causa Prefettura e Comune e minacciando lo stato di agitazione del personale se non arriveranno risposte concrete in tempi brevi. FIlt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Faisa-Cisal parlano apertamente di una situazione “insostenibile” che starebbe mettendo “a rischio la sicurezza e la regolarità del trasporto pubblico locale”. https:www.lanazione.itfirenzecronacacerbero-firenze-multe-pie42ysq "Auto in divieto di sosta ogni giorno”. Nel mirino finiscono ancora una volta le auto parcheggiate in divieto sulle corsie preferenziali e negli spazi riservati agli autobus, soprattutto nelle zone centrali della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217assedio della sosta selvaggia bus bloccati e manovre pericolose
© Lanazione.it - L’assedio della sosta selvaggia: bus bloccati e manovre pericolose
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Sosta selvaggia, bus in trappola. Autisti esasperati: "Adesso basta. Servono controllori specializzati"Sosta selvaggia alle fermate e traffico in centro: doppio allarme dei sindacati del trasporto pubblico, che chiedono più controlli e soluzioni per...

Leggi anche: Bus con turisti bloccato da un'auto in sosta selvaggia sul lungomare: arriva il carro attrezzi

Argomenti più discussi: L’assedio della sosta selvaggia: bus bloccati e manovre pericolose; Lanciano uova sulle auto a Raute: Un assedio continuo; Sciopero Generale 18 maggio: nemmeno un chiodo per guerre e genocidio; Eolico: in Mugello una ‘marcia popolare’ contro la speculazione.

l assedio della sostaL’assedio della sosta selvaggia: bus bloccati e manovre pericoloseFilt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Faisa-Cisal denunciano il caos in corso Gramsci e via Vittorio Veneto. La richiesta: Servono telecamere e controlli elettronici subito, o sarà stato di agitazione ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web