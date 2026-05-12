A Pistoia, la questione delle aree di sosta irregolare continua a creare disagi nel trasporto pubblico locale. Questa mattina, diversi autobus si sono trovati bloccati in strada a causa di veicoli parcheggiati in modo improprio, rendendo difficili le manovre di partenza e arrivo. Le autorità hanno segnalato che sono state effettuate manovre pericolose per cercare di liberare le corsie, mentre si attendono interventi per migliorare la gestione delle soste.

Pistoia, 12 maggio 2026 – La sosta selvaggia torna ad accendere la protesta del trasporto pubblico locale pistoiese. E questa volta i sindacati vanno all’attacco, chiamando direttamente in causa Prefettura e Comune e minacciando lo stato di agitazione del personale se non arriveranno risposte concrete in tempi brevi. FIlt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Faisa-Cisal parlano apertamente di una situazione “insostenibile” che starebbe mettendo “a rischio la sicurezza e la regolarità del trasporto pubblico locale”. https:www.lanazione.itfirenzecronacacerbero-firenze-multe-pie42ysq "Auto in divieto di sosta ogni giorno”. Nel mirino finiscono ancora una volta le auto parcheggiate in divieto sulle corsie preferenziali e negli spazi riservati agli autobus, soprattutto nelle zone centrali della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assedio della sosta selvaggia: bus bloccati e manovre pericolose

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