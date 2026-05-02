Durante una gara in Miami, il pilota ha accusato un suo collega di aver effettuato manovre considerate pericolose durante una fase di frenata. Leclerc ha commentato anche sulla nazionalità di Antonelli, riferendosi allo scontro avvenuto in pista. La discussione tra i due piloti ha attirato l’attenzione, mentre le autorità sportive stanno analizzando i dettagli dell’incidente per stabilire eventuali responsabilità.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato la manovra pericolosa di Antonelli durante la frenata?. Perché Leclerc ha parlato della nazionalità di Antonelli dopo lo scontro?. Come ha influito la penalità di cinque secondi sul risultato finale?. Quali precedenti hanno alimentato la tensione tra il monegasco e l'italiano?.? In Breve Antonelli scivola dal secondo al quarto posto e riceve penalità di cinque secondi.. Precedenti scontri tra i due piloti avvenuti in Olanda e in Brasile.. Leclerc conquista il terzo gradino del podio dietro Norris e Piastri.. Antonelli finisce sesto dopo la sanzione per aver superato i limiti pista.. Charles Leclerc ha scatenato polemiche dopo la sprint race di Miami sabato 2 maggio 2026, criticando duramente la gestione delle manovre di Andrea Kimi Antonelli durante i duelli ravvicinati in pista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, Leclerc critica Antonelli: “Manovre pericolose in pista

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