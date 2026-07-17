Psicologo per i docenti l’apertura di Valditara a Radio anch’io | Un’idea molto buona voglio trovare risorse per il welfare del personale

Il ministro dell'Istruzione ha annunciato a Radio Anch’io l’intenzione di trovare risorse per offrire supporto psicologico ai docenti. Questa proposta si inserisce in un quadro di cambiamenti nei dati sull’abbandono scolastico e sui risultati delle prove INVALSI. Secondo l’Istat, il tasso di dispersione scolastica è diminuito dall’8,2% al 7,3% nell’ultimo anno.

I dati sulle prove INVALSI e sull'abbandono scolastico tracciano un quadro in profonda evoluzione. L'Istat certifica un calo della dispersione scolastica: si è passati dall'8,2% dello scorso anno all'attuale 7,3%. A commentare i numeri ai microfoni della trasmissione Radio anch'io è il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che rivendica i risultati delle recenti politiche governative. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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