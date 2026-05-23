Prato PD attacca Valditara | risorse promesse e tagli al personale

Notizia in breve

Il Comune di Prato ha criticato il ministro dell’Istruzione per i presunti tagli al personale e la gestione dei 622 mila euro promessi. Viene sollevato il dubbio su cosa si nasconda dietro questa somma e perché le cattedre di italiano stiano diminuendo proprio nella città toscana. La polemica si concentra sulla percezione di risorse che, invece di essere utilizzate come promesso, sembrano essere state ridotte o non completamente impiegate.