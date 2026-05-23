Prato PD attacca Valditara | risorse promesse e tagli al personale
Il Comune di Prato ha criticato il ministro dell’Istruzione per i presunti tagli al personale e la gestione dei 622 mila euro promessi. Viene sollevato il dubbio su cosa si nasconda dietro questa somma e perché le cattedre di italiano stiano diminuendo proprio nella città toscana. La polemica si concentra sulla percezione di risorse che, invece di essere utilizzate come promesso, sembrano essere state ridotte o non completamente impiegate.
? Domande chiave Cosa nasconde davvero la gestione dei 622 mila euro promessi?. Perché le cattedre per l'italiano stanno diminuendo proprio a Prato?. Chi ha deciso i criteri per assegnare i fondi alle scuole?. Come influiranno questi tagli sulla dispersione scolastica degli studenti stranieri?.? In Breve Cattedre A23 a Prato ridotte da 26 a 19 unità per l'italiano stranieri.. Fondi europei da 622 mila euro già previsti dalla legge 106 del 2024.. Deputati Di Sanzo, Furfaro e Manzi presentano interrogazione parlamentare sui tagli.. Oltre il 20% degli studenti pratesi presenta competenze linguistiche sotto il livello A2.. Sandra Bolognesi ha definito imbarazzante la recente visita del ministro Valditara a Prato, accusando il governo di nascondere tagli al personale scolastico dietro l’annuncio di risorse già programmate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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