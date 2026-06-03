Gli alunni del comprensivo 6 diventano giovani poeti | premiati al concorso Anch’io ci voglio provare
Venerdì 5 giugno alle 9.15, nella palestra di un istituto comprensivo di Pescara, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Anch’io ci voglio provare”. Sono coinvolti gli alunni delle classi quinte, che hanno partecipato alla quarta edizione del concorso organizzato dall’associazione I borghi della riviera. Il evento celebra i giovani autori e le loro poesie.
Venerdì 5 giugno, alle 9.15, nella palestra dell’istituto comprensivo Pescara 6 in via Scarfoglio, gli alunni delle classi quinte saranno i protagonisti assoluti del concorso “Anch’io ci voglio provare”, giunto alla quarta edizione e organizzato dall’associazione I borghi della riviera. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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