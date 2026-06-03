Gli alunni del comprensivo 6 diventano giovani poeti | premiati al concorso Anch’io ci voglio provare

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno alle 9.15, nella palestra di un istituto comprensivo di Pescara, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso “Anch’io ci voglio provare”. Sono coinvolti gli alunni delle classi quinte, che hanno partecipato alla quarta edizione del concorso organizzato dall’associazione I borghi della riviera. Il evento celebra i giovani autori e le loro poesie.