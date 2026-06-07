Il Pd ha risposto a Noi di Centro, affermando di non aver stretto accordi e di essere fermamente nel centrosinistra. La segretaria provinciale del Pd ha dichiarato che il partito si muove in totale autonomia, senza preoccuparsi dei confini del proprio schieramento. La replica arriva dopo le osservazioni fatte dalla segretaria di Noi di Centro, che aveva commentato le dinamiche delle alleanze in vista delle elezioni provinciali.

“Sovente leggiamo con attenzione le riflessioni della segretaria provinciale di Noi di Centro, Marcella Sorrentino. Con rammarico, ancora una volta, dobbiamo prendere atto come lei si lasci trasportare da una rappresentazione della realtà politica artefatta e molto interessata omettendo elementi e fatti cruciali”. Inizia così la replica della segretaria provinciale del Partito Democratico Filomena Marcantonio alle dichiarazioni diffuse da Noi di Centro sulle alleanze politiche nel Sannio. “In un paradossale capovolgimento della verità storica, chi si fa vanto della propria ‘viandanza’ accusa di fantomatici ed inesistenti accordicchi chi da sempre sta dalla stessa parte del campo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provinciali, il Pd replica a NdC: “Nessun accordicchio, siamo nel centrosinistra senza sé e senza ma”

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Il Pd sannita replica a NdC sulle alleanze e rivendica la linea del centrosinistra senza sé e senza ma. #Benevento #Sannio #Politica #PD #NoiDiCentro x.com

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