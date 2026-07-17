Provinciali Cataudo chiede la regolarità del corpo elettorale prima del voto del 26 luglio

Un rappresentante ha chiesto di verificare la regolarità del corpo elettorale prima delle elezioni provinciali del 26 luglio. La richiesta mira a prevenire eventuali modifiche dell’elettorato e assicurare un voto regolare e senza intoppi. La verifica è stata avanzata in vista della consultazione per la Presidenza della Provincia. La richiesta si concentra sulla stabilità dell’elettorato e sulla corretta organizzazione delle operazioni di voto.

“La richiesta – sottolinea Cataudo – nasce dall’esigenza di prevenire qualsiasi modifica del corpo elettorale e di garantire il regolare e sereno svolgimento delle elezioni per la Presidenza della Provincia di Benevento, in programma il prossimo 26 luglio. È fondamentale assicurare il pieno rispetto delle norme e la completa rappresentatività degli organi elettivi, nell’interesse della trasparenza istituzionale e della correttezza del procedimento elettorale”. Comunicato Stampa Il presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento condanna l’episodio avvenuto al San Pio. Comunicato Stampa Successo per l’iniziativa della Pubblica Assistenza con Cesvolab e Comune. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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