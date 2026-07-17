Provincia Cataudo | Garantire la regolarità del corpo elettorale prima del voto del 26 luglio

Notizia in breve

Il candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento ha inviato una richiesta ufficiale per verificare la regolarità del corpo elettorale prima delle elezioni previste per il 26 luglio. La comunicazione è stata indirizzata alle autorità competenti e mira a garantire che tutte le procedure siano conformi alle norme prima della consultazione. La richiesta sottolinea l’importanza di assicurare un processo elettorale regolare e trasparente.