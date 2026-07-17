Provincia Cataudo | Garantire la regolarità del corpo elettorale prima del voto del 26 luglio
Il candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento ha inviato una richiesta ufficiale per verificare la regolarità del corpo elettorale prima delle elezioni previste per il 26 luglio. La comunicazione è stata indirizzata alle autorità competenti e mira a garantire che tutte le procedure siano conformi alle norme prima della consultazione. La richiesta sottolinea l’importanza di assicurare un processo elettorale regolare e trasparente.
Tempo di lettura: 1 minuto Il candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento, Claudio Cataudo, ha inviato una formale richiesta a Sua Eccellenza il Prefetto di Benevento, al Sindaco del Comune di Sant’Agata de’ Goti e al Presidente del Consiglio comunale, chiedendo un tempestivo intervento in merito alla sospensione del consigliere comunale Carmine Valentino. Nella nota, Cataudo evidenzia come, alla luce del provvedimento di sospensione adottato nei confronti del consigliere, si renda necessario procedere senza indugio alla convocazione del Consiglio comunale per la surroga temporanea del componente sospeso, così come previsto dall’articolo 45 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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La richiesta – sottolinea Cataudo – nasce dall’esigenza di prevenire qualsiasi modifica del corpo elettorale e di garantire il regolare e sereno svolgimento delle elezioni per la Presidenza della Provincia di Benevento, in programma il prossimo 26 luglio. facebook
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