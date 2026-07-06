Da Airola, comune della Valle Caudina, parte ufficialmente la campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni provinciali. Il primo passo è stato annunciato con un intervento di un rappresentante del partito, che ha sottolineato l’avvio di un percorso politico incentrato sull’unità e sulla condivisione degli obiettivi. La campagna si concentra sulla mobilitazione locale e sulla promozione di un progetto comune.

Ha preso il via da Airola, comune strategico della Valle Caudina, la campagna elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni provinciali. “Da Airola parte un percorso politico fondato sull’unità e sulla condivisione degli obiettivi – dichiara l’onorevole Francesco Maria Rubano –. La Valle Caudina rappresenta un territorio strategico per il futuro della Provincia e Airola sarà protagonista di questa sfida messa in campo dal centrodestra. Registriamo una piena convergenza e un sostegno compatto alla candidatura di Claudio Cataudo, espressione di una squadra coesa e determinata a rafforzare la presenza e il ruolo dei nostri amministratori nelle istituzioni provinciali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Fremondoweb.com - Provinciali, da Airola parte la campagna elettorale di Forza Italia per Cataudo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Provinciali, Forza Italia divisa su Lombardi e Cataudo: intanto aderisce un sindacoDurante le elezioni provinciali nel Sannio, Forza Italia si trova divisa tra Lombardi e Cataudo.

Provinciali, sarà sfida a due Lombardi-Cataudo: malcontento in Forza Italia e PDAlle prossime elezioni provinciali di Benevento, si sfideranno due candidati: uno sostenuto dalla coalizione di centrodestra, l’altro da quella di...

Temi più discussi: Elezioni provinciali, incontro operativo di Forza Italia per definire la strategia elettorale; Provinciali, Forza Italia: Vogliamo certezze su Cataudo. Da Matera e Parisi ci si può aspettare di tutto; Provinciali, rientra la frattura su Cataudo: Forza Italia riallinea la posizione; Provinciali, Martusciello (FI): Consegnate 80 firme per Cataudo, ora uniti per vincere.

Forza Italia serra i ranghi e accusa gli ex: Scelte come quella di Marini, che ha fatto scopa grazie al partito, deludonoGli azzurri respingono le accuse di un partito in crisi. Di Sorte attacca l'ex sindaco: Vederlo voltare le spalle delude. Romoli: Chiara Frontini è una cand ... etrurianews.it

Provincia di Frosinone, i distinguo di Forza Italia: Sostegno a Di Stefano, ma non vogliamo le delegheNel pieno della fase di assestamento degli equilibri in Provincia di Frosinone, Forza Italia sceglie la linea della prudenza politica ma alza l'asticella nel rapporto con il presidente della Provincia ... ilmessaggero.it