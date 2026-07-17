La partita tra Mirassol e Gremio, valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao, si gioca venerdì. Il Gremio attualmente ha cinque punti di vantaggio in classifica, ma il pronostico assegna la vittoria al Mirassol, che gioca in casa. Sono attese probabili formazioni e dettagli sulla diretta televisiva.

Mirassol-Gremio è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante la classifica in questo momento veda avanti il Gremio – di cinque punti – questa partita il Mirassol la dovrebbe vincere. Anche perché ha una striscia aperta, davvero importante, con questa formazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nei tre precedenti che ci sono stati, in tutte le occasioni, il Mirassol ha sempre vinto. E poi ci sono anche le partite interne dei biancoverdi, che tra le mura amiche davvero non sbagliano mai, o quasi mai. Per dire: nelle ultime sette gare giocate in casa sono arrivate sei vittorie e un pareggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mirassol-Gremio: in casa fanno un altro sport

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