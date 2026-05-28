Nella partita tra Atletico Paranaense e Mirassol, valida per la diciottesima giornata del campionato brasiliano, le due squadre si sono affrontate con un divario di undici punti in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Atletico Paranaense, che si conferma in zona Libertadores. La differenza di punti tra le due formazioni rimane invariata rispetto alle posizioni di classifica.

Atletico Paranaense-Mirassol è valida per la diciottesima giornata del massimo campionato brasiliano: formazioni e pronostico Sono già undici i punti che dividono queste due formazioni in classifica. E il Mirassol è una delle squadre che ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione e che rischia di rimanere impelagata nelle zone che non contano nulla. Anzi, che possono portare anche ad una retrocessione. Dal proprio canto invece l’Atletico Paranaense, a differenza di annate complicate, è lì, in alto, al quarto posto, e vede da vicino anche le posizioni più succulente del massimo campionato brasiliano. Una squadra in forma, quella che gioca... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Paranaense-Mirassol: si confermano in zona Libertadores

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