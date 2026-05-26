Pronostico Lanus-Mirassol | questo risultato fa comodo a entrambe

La partita tra Lanus e Mirassol si disputa nella notte tra martedì e mercoledì alle 00:00, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. La sfida si gioca in Argentina e sarà trasmessa in streaming e in tv. Entrambe le squadre cercano punti per avanzare nel torneo, e il risultato potrebbe favorire entrambe le formazioni. Sono attese probabili formazioni e statistiche pre-partita, ma non sono stati ancora comunicati i dettagli ufficiali.

Lanus-Mirassol è una partita della sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores e si gioca nella notte italiana tra martedì e mercoledì alle 00:00: tv, streaming, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Le due sconfitte patite contro Always Ready e LDU Quito hanno condannato definitivamente gli argentini del Lanus, la cui avventura in Libertadores è di fatto già terminata. Eppure la campagna continentale non era iniziata male per il Granate, che dopo le prime tre gare aveva collezionato 6 punti su 9 (una sconfitta e due vittorie di fila). In trasferta, però, la squadra allenata da Mauricio Pellegrino ha fatto molta più fatica, perdendo tutte e tre le partite disputate fuori casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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