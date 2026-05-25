Volo notturno per Los Angeles

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volo notturno verso Los Angeles è stato effettuato recentemente. Il film ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione narra la storia di un ragazzo appassionato di aerei e di sua madre. I due partono da un luogo sconosciuto e si dirigono verso Hollywood, attraversando il paese durante un viaggio notturno. L’interpretazione principale è di un attore esordiente, mentre la madre è interpretata da un’attrice con esperienza.

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Ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione, il film racconta la storia di Jeff (interpretato dall’esordiente Clark Shotwell), un ragazzino appassionato di aerei, e di sua madre (Kelly Eviston-Quinnett), che intraprendono un viaggio attraverso il Paese verso Hollywood, trasformando un semplice. 🔗 Leggi su Today.it

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