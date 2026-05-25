Volo notturno per Los Angeles

Notizia in breve

Un volo notturno verso Los Angeles è stato effettuato recentemente. Il film ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione narra la storia di un ragazzo appassionato di aerei e di sua madre. I due partono da un luogo sconosciuto e si dirigono verso Hollywood, attraversando il paese durante un viaggio notturno. L’interpretazione principale è di un attore esordiente, mentre la madre è interpretata da un’attrice con esperienza.