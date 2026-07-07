e ginevra punta alle olimpiadi di los angeles

A Prato, le atlete di nuoto artistico dell’Azzurra e della Futura hanno concluso una stagione ricca di successi, ottenendo diverse medaglie regionali in varie specialità. La disciplina, nota anche come sincronizzato, sta puntando alle Olimpiadi di Los Angeles. La squadra locale si distingue per i risultati ottenuti durante l’anno e si prepara a competere a livello internazionale. L’obiettivo è migliorare le prestazioni e qualificarsi per le prossime competizioni olimpiche.

Il nuoto artistico, come viene chiamato l’ex "sincronizzato" da qualche anno, a Prato è ben rappresentato: tanto le atlete dell’Azzurra quanto quelle della Futura sono reduci da una stagione nel complesso positiva, chiusa con la conquista di diverse medaglie regionali in varie specialità. E qualcuna di loro è stata convocata nel recente passato anche per un collegiale con la Nazionale giovanile: senza andare troppo a ritroso nel tempo e soffermandoci sugli ultimi dodici mesi o poco più, sono state chiamate dalla FIN per alcuni collegiali nazionali le sincronette della Futura Sara Ciolini ed Amanda Rossi (lo scorso novembre) mentre in precedenza era toccato alle atlete dell’Azzurra, Elisa Vannucchi e Greta Mignacca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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