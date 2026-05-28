Kfum Oslo-Tromso venerdì 29 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 19:00 si gioca la partita tra Kfum Oslo e Tromso, nel turno 11 dell'Eliteserien norvegese. La squadra ospite, guidata da Vik, affronta il campo di Kfum Oslo in una sfida che si preannuncia equilibrata. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono in fase di aggiornamento. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le squadre alla ricerca di punti.