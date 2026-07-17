Sabato alle 16:00 si gioca la partita tra IK Start e Rosenborg, valida per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien. L’incontro si svolge in un momento in cui l’attacco di entrambe le squadre cerca riscatto contro le difese più perforate del campionato. Sono disponibili statistiche, formazioni probabili, pronostici e informazioni su diretta tv e streaming.

IK Start-Rosenborg è un match valido per la quattordicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca sabato alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Non si può che definire disastrosa la prima parte di stagione dell’ IK Start, una delle due neopromosse di questa Eliteserien. Finora è un ritorno in massima serie da incubo quello del club di Kristiansand, capace di totalizzare la miseria di 7 punti in 13 giornate, incassando addirittura 30 gol. Neppure la sosta sembra aver rivitalizzato la squadra di Azar Karadas, sconfitta una settimana fa sul campo del Brann (2-1 e secondo KO consecutivo in campionato). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico IK Start-Rosenborg: si sblocca l’attacco contro la difesa più perforata

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