Pronostico Spagna-Belgio | una difesa bunker contro un attacco da urlo

Da ilveggente.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Spagna e Belgio, valida per i quarti di finale del Mondiale 2026, si svolge venerdì alle 21:00 ora italiana. La sfida vede una difesa compatta da parte della squadra spagnola, mentre quella belga si affida a un attacco altamente prolifico. Le formazioni probabili sono state rese note, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per la qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito.

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Spagna-Belgio è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale 2026 e si gioca venerdì alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. Per la prima volta dal 2010, anno dello storico trionfo sudafricano, la Spagna ritorna a giocare un quarto di finale di un Mondiale. La Roja, pur meno appariscente e pirotecnica di selezioni come Francia e Argentina, ha comunque mantenuto le promesse della vigilia, adottando però un profilo più basso rispetto alle altre grandi favorite per la vittoria finale rimaste in corsa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Forse perché le partite che hanno visto protagonisti gli uomini di Luis De La Fuente hanno avuto un copione molto simile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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