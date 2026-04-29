Il Cesena non riesce ancora a trovare una vittoria, nonostante l’arrivo di Ashley Cole abbia portato un cambiamento nell’atmosfera. La squadra ha affrontato l’ultima partita con un attacco poco efficace, e la mancanza di risultati si fa sentire. La prestazione complessiva resta sotto le aspettative, e le occasioni da gol create sono poche. La situazione rimane invariata, senza segnali di miglioramento immediato.

L’arrivo di Ashley Cole ha dato una scossa all’ambiente, ma non al Cesena. Archiviato il brillante girone di andata, che aveva addirittura anche fatto sognare una lotta per la promozione diretta, dopo il giro di boa il Cesena ha rallentato notevolmente la velocità e da gennaio in poi il passo è diventato da retrocessione diretta. Fortuna che il sostanzioso bottino accumulato fino a dicembre ha messo al riparo da un epilogo da incubo. I dati però svelano una doppia identità disarmante: 31 punti nelle prime 19 gare, con una media a partita 1,63, mentre appena 14 punti dalla ventesima in poi e media praticamente dimezzata 0,82. Il cambio della guida tecnica sostanzialmente non ha praticamente prodotto effetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Questo Cesena non si sblocca. Con Cole attacco più spento

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