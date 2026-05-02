Dopo un primo tempo difficile, con la squadra in svantaggio per 0-4, la Meta Catania è riuscita a rimontare e conquistare un pareggio 4-4 in trasferta. La partita si è conclusa con la squadra in superiorità numerica nel finale, grazie a una prestazione decisiva di un singolo giocatore che ha segnato tre reti. La squadra si trova ora in testa alla classifica, grazie a questa rimonta spettacolare.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Meta Catania a ribaltare uno 0-4?. Chi ha salvato la squadra con una prestazione monumentale?. Perché la doppietta di Silvestri è stata decisiva nel finale?. Quale sfida attende i capolista per iniziare i playoff?.? In Breve Svantaggio 4-1 a metà gara nonostante l'assenza di Timm, Turmena e Podda.. Gol di Musumeci e doppietta finale di Silvestri per il pareggio.. Portiere Looconte decisivo tra i pali contro Drahovsky, Bocão e Musumeci.. Prossima sfida playoff contro Sandro Abate ad Avellino il 16 maggio.. La Covei Meta Catania Bricocity conquista il primato in classifica con 62 punti dopo il pareggio da 4-4 ottenuto in trasferta contro lo Sporting Sala Consilina questo sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meta Catania, capolista dopo il 4-4: rimonta eroica in trasferta

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