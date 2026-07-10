Pronostico Sandefjord-HamKam | l’ora dell’aggancio
Sandefjord e HamKam si affrontano nella tredicesima giornata del campionato norvegese. L'HamKam ha ottenuto quattro risultati utili consecutivi, indicando un momento positivo. La squadra ospite sembra in crescita, mentre il Sandefjord cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica. La partita è una occasione per l'HamKam di avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica.
Sandefjord-HamKam è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico I quattro risultati utili di fila degli ospiti sono sicuramente una dimostrazione del momento che l’HamKam sta vivendo. Ottimo, positivo. Mentre il Sandefjord non vince da tre partite. E infatti in queste ultime settimane è stato operato il sorpasso in classifica. (Profilo Instagram Sandefjord) – Ilveggente.it Sono tre i punti di vantaggio della formazione ospite: ma è arrivato il momento dell’aggancio. Sì, anche perché molto spesso questa partita regala soprattutto una vittoria interna. Almeno questo è stato il leit-motiv delle ultime due gare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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