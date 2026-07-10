Sandefjord-HamKam è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico I quattro risultati utili di fila degli ospiti sono sicuramente una dimostrazione del momento che l’HamKam sta vivendo. Ottimo, positivo. Mentre il Sandefjord non vince da tre partite. E infatti in queste ultime settimane è stato operato il sorpasso in classifica. (Profilo Instagram Sandefjord) – Ilveggente.it Sono tre i punti di vantaggio della formazione ospite: ma è arrivato il momento dell’aggancio. Sì, anche perché molto spesso questa partita regala soprattutto una vittoria interna. Almeno questo è stato il leit-motiv delle ultime due gare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sandefjord-HamKam: l’ora dell’aggancio

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