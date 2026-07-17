Pronostico | Fluminense-Bragantino | Notizie di calcio
Il Fluminense riceve il Bragantino nel primo turno dopo la pausa estiva, sabato mattina a Rio de Janeiro. La partita si gioca allo stadio di proprietà della squadra di casa, con entrambe le formazioni pronte a riprendere il campionato. Nessuna variazione di orario o sede è stata annunciata. Le squadre si affrontano in un match che segna il ritorno ufficiale delle attività sportive nel campionato brasiliano dopo la pausa.
Sito inglese: Due campi che segneranno il loro ritorno dalla pausa estiva brasiliana questo fine settimana, il Fluminense accoglierà il Bragantino a Rio de Janeiro nelle prime ore di sabato. Con il mondo intero concentrato sul Nord America per la finale della Coppa del Mondo 2026, quest’estate ci sono molte interessanti promozioni di scommesse disponibili. Verdetto: oltre 1,5 gol Migliori quote: 25 Bookmaker: Scommetti su noi Fluminense. A cominciare dai padroni di casa, anche se il Fluminense potrebbe essersi trovato al centro di un traballante inizio di maggio, sembra che si sia trattato solo di una piccola spinta per il campo di Luis Zubeldia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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