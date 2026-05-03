Pronostico Chapecoense-Bragantino | stavolta arriva un sorriso

La partita tra la Chapecoense e il Bragantino si disputerà domenica alle 23:30, nella quattordicesima giornata del campionato brasiliano. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e coinvolgerà le formazioni che cercano punti importanti in classifica. Le probabili formazioni sono state annunciate e il pronostico suggerisce una possibile vittoria per una delle due squadre.

Chapecoense-Bragantino è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Una settimana complicata per il Bragantino, che prima ci ha rimesso le penne contro il Palmeiras e poi ha subito una sconfitta in Copa Sudamericana contro il River Plate. Ma adesso, anche se in trasferta quindi non il più semplice degli impegni, arriva la possibilità di un sorriso. La Chapecoense, dopo tredici giornate nel massimo campionato brasiliano, è ultima in classifica. Otto punti conquistati, peggior attacco e peggior difesa. Insomma, i numeri parlano chiaro e non danno nessuna possibilità che le cose possano migliorare in questa partita.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chapecoense-Bragantino: stavolta arriva un sorriso Notizie correlate Pronostico Bragantino-Palmeiras: arriva il mezzo passo falsoBragantino-Palmeiras è una partita della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Pronostico Cina-Camerun: arriva il primo sorrisoCina-Camerun è una partita della fase a gironi della Fifa Series: dove vederla, formazioni e pronostico la Fifa Series, la manifestazione che si...