Pronostico Fluminense-Bragantino | allungo per la Libertadores

Da ilveggente.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Fluminense e Bragantino si gioca venerdì nella diciannovesima giornata del Brasileirao. Attualmente il Fluminense ha due punti di vantaggio in classifica rispetto al Bragantino. La partita sarà trasmessa in TV e le formazioni probabili sono state rese note.

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Fluminense-Bragantino è una partita della diciannovesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico. Fluminense e Bragantino sono divisi da solamente due punti in classifica a favore dei padroni di casa. Che sono terzi, distanti comunque dal primo posto, ma con la possibilità di avvicinarsi, intanto, alla seconda posizione ma soprattutto di blindare, o quasi, un posto per la Libertadores del prossimo anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Bragantino è una squadra in continua crescita. Ogni anno riesce quasi sempre a fare meglio di quello precedente. Però poi arriva ad un certo punto che si ferma. Si rimane nel limbo, ovvio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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