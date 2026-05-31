La partita tra Cruzeiro e Fluminense si giocherà lunedì, valida per la diciottesima giornata del campionato brasiliano. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili prevedono diverse variazioni rispetto alle ultime uscite, ma i dettagli ufficiali saranno comunicati prima del calcio d’inizio. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in classifica.

Cruzeiro-Fluminense è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo un avvio di stagione decisamente complicato, il Cruzeiro – che lo scorso anno è stato primo in classifica per parecchi mesi – ha ricominciato a vincere. La ripresa è partita, insomma. E adesso la squadra di casa non ha nessuna intenzione di fermarsi, giustamente. Contro il Fluminense non sarà semplice, intanto per la classifica. Gli ospiti infatti sono avanti di sette punti (in 17 partite giocate fino al momento) e vivono comunque un ottimo periodo. Ma il Cruzeiro in tutto questo si presenta da sette risultati utili di fila – cinque le vittorie – e come detto prima ha in rosa dei giocatori che solamente un anno fa hanno tenuto testa a Flamengo e Palmeiras, le più forti di tutto il campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cruzeiro-Fluminense: è partita la risalita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Cruzeiro-Bragantino: la vittoria scaccia-crisiDomenica alle 23:30 si gioca la partita tra Cruzeiro e Bragantino, valida per l’undicesima giornata del campionato brasiliano.

Pronostico Fluminense-La Guaira: non dipende solo da loroLa partita tra Fluminense e La Guaira si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 02:30, nella sesta giornata della fase a gironi della Copa...

Argomenti più discussi: Mirassol - SP - Fluminense RJ | pronostico & migliori quote | 23.05.2026; Pronostico Cruzeiro - Fluminense - Brasileirão; Pronostico Cruzeiro - Fluminense: analisi e quote; Cruzeiro - Fluminense RJ Pronostico e confronto quote 31.05.2026.

Pronostico Cruzeiro-Fluminense: è partita la risalitaCruzeiro-Fluminense è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it