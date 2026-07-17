Promosso il bilancio della Regione Rallentano i costi della sanità Ma la mobilità passiva è in crescita

Tra il 2023 e il 2025, la spesa sanitaria in Umbria mostra un rallentamento, secondo il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. I costi della sanità sono diminuiti, ma la mobilità passiva è in aumento. Il bilancio della Regione è stato promosso, mentre i dati indicano una riduzione generale delle spese sanitarie.

Appare aver trovato un momento di rallentamento tra il 2023 e il 2025 la crescita degli impegni della spesa sanitaria in Umbria secondo il presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Paolo Peluffo. Che ha dedicato ampio spazio a questo ambito nella relazione per l’udienza per la parifica del rendiconto generale 2025. Ieri, infatti, nel salone della Prefettura c’è stato il giudizio (positivo) sull’ultimo bilancio della Giunta regionale, il primo dell’Esecutivo Proietti, che ha dunque superato l’esame della Corte dei Conti. E manco a dirlo il capilo più impoerante è ancora una volta quello della sanità che è è pari all’81,53% dell’intero bilancio (l’83,24% nello scorso esercizio), pari a 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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