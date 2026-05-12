La sanità in Piemonte registra un aumento del deficit legato alla mobilità passiva, che ha raggiunto i 24 milioni di euro. Molti pazienti della regione si rivolgono a strutture fuori dal territorio regionale per le cure. Alcune province sono più coinvolte di altre in questa dinamica, con cifre che indicano un costo crescente per la fuga sanitaria. La situazione evidenzia come la mobilità passiva continui a rappresentare una sfida per il sistema sanitario locale.

? Punti chiave Perché i pazienti piemontesi scelgono di curarsi oltre i confini regionali?. Quali province stanno pagando il prezzo più alto della fuga sanitaria?. Come influisce la carenza di specialisti sul deficit di 24 milioni?. Perché il flusso verso la Francia sfugge ai calcoli della Regione?.? In Breve Deficit triplicato rispetto agli 8,1 milioni registrati nel 2023 per mobilità passiva.. Torino e Cuneo mantengono attivi i bilanci, mentre Novara perde 47 milioni.. Alessandria e Biella registrano rispettivi deficit di 12 e 10 milioni di euro.. L'assessore Riboldi e il consigliere Valle analizzano il declino della medicina territoriale.. Nel 2024 la Regione Piemonte ha registrato un buco di oltre 24 milioni di euro a causa della mobilità sanitaria passiva, con un saldo negativo che è triplicato rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità in Piemonte: il buco per la mobilità passiva sale a 24 milioni

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