VivaServizi e il bilancio 2025 | ricavi in crescita e 2,5 milioni di utili Per il futuro preoccupano i costi a causa della crisi energetica
L’assemblea dei soci di VivaServizi Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2025. Nel documento si evidenziano ricavi in crescita e un utile di 2,5 milioni di euro. Tuttavia, si sottolineano preoccupazioni legate all’aumento dei costi, influenzati dalla crisi energetica.
ANCONA – L’assemblea dei soci di VivaServizi Spa, società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2025.I numeri, ancora una volta positivi, presentati dal direttore generale Moreno Clementi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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