Proiettile in busta alla Procura di Nocera plico spedito da Angri Si esclude il collegamento con la criminalità organizzata

Da salerno.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una busta contenente un proiettile è stata recapitata alla Procura di Nocera Inferiore, spedita da Angri. Le autorità hanno analizzato il plico, cercando impronte e tracce biologiche, e stanno seguendo il percorso della corrispondenza fino al luogo di spedizione. Finora, si esclude un collegamento con la criminalità organizzata. Gli investigatori continuano a indagare per identificare il mittente e il destinatario.

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Vicini ad arrivare al mandante della busta con il proiettile indirizzato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, mercoledì scorso. Gli investigatori, che hanno anche eseguito sul plico le analisi alla ricerca di impronte e tracce biologiche, avrebbero fatto a ritroso il percorso della corrispondenza, arrivando al luogo di spedizione. La missiva sarebbe stata spedita da Angri. Un'ipotesi che sposta completamente l'asse delle indagini, all'inizio indirizzate verso inchieste che avevano al centro clan della criminalità organizzata.  Secondo prime analisi, dunque, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli competente per gli accertamenti relativi ai magistrati salernitani, avrebbero escluso questa pista concentrandosi invece su una specifica vicenda che interesserebbe il settore scolastico. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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