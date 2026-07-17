Proiettile in busta alla Procura di Nocera plico spedito da Angri Si esclude il collegamento con la criminalità organizzata

Notizia in breve

Una busta contenente un proiettile è stata recapitata alla Procura di Nocera Inferiore, spedita da Angri. Le autorità hanno analizzato il plico, cercando impronte e tracce biologiche, e stanno seguendo il percorso della corrispondenza fino al luogo di spedizione. Finora, si esclude un collegamento con la criminalità organizzata. Gli investigatori continuano a indagare per identificare il mittente e il destinatario.