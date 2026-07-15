Questa mattina è stata trovata una busta contenente un proiettile indirizzata all’ufficio giudiziario di Nocera Inferiore, diretto dal nuovo procuratore capo. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per accertare l’origine e il mittente del proiettile. La scoperta è avvenuta all’interno di un ufficio pubblico. Non ci sono altre informazioni su eventuali minacce o coinvolgimenti. La procura ha avviato accertamenti per chiarire la vicenda.

Questa mattina, all'interno di una busta, è stato trovato un proiettile indirizzato all’ufficio giudiziario guidato dal neo procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale. A scoprirlo, l’addetto all’apertura della posta che, dopo aver maneggiato l'involucro, ha capito che non si trattava di una normale missiva. Con molta cautela, si è scoperto che all'interno vi era, effettivamente, qualcosa di insolito. Un proiettile. Immediatamente l’area è stata isolata e sul posto sono arrivati i carabinieri e gli specialisti della Scientifica. Le indagini sono state affidate alla Procura di Napoli, l’organo competente per i reati che riguardano magistrati e uffici giudiziari della provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Nocera, spedito un proiettile al procuratore Cannavale: indagini in corso

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