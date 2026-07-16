Un proiettile in una busta recapitato alla Procura di Nocera Inferiore | indagini in corso

Notizia in breve

Una busta con un proiettile è stata trovata durante lo smistamento della posta presso la Procura di Nocera Inferiore. L’oggetto è stato sequestrato e sono in corso indagini da parte dei carabinieri e della Procura di Napoli. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno verificando la provenienza e il motivo dell’invio. La busta è stata consegnata agli inquirenti per le analisi del caso.