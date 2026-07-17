Prof cambia sesso e nome il ministero va in tilt e nega il bonus docente | il caso a Ravenna finisce in tribunale

Un insegnante di Ravenna ha subito la sospensione del bonus docente per tre anni dopo aver cambiato sesso e nome. L'errore amministrativo del Ministero dell'Istruzione ha impedito il rilascio della carta del docente, bloccando l'accesso al beneficio. Il tribunale ha ordinato il pagamento del bonus arretrato e di 3mila euro di spese legali. La decisione è stata comunicata di recente.

Prof cambia sesso e nome e per tre anni non riceve la "carta del docente" a causa di un errore amministrativo del Ministero dell'Istruzione. Il tribunale di Ravenna ora ha disposto il pagamento del bonus arretrato e di 3mila euro di spese legali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Professoressa cambia sesso, il ministero sospende il bonus della «carta docente»: «Nessun insegnante con quel nome». L'errore finisce in tribunaleIl ministero dell'Istruzione ha sospeso il bonus della «carta docente» a una professoressa che aveva cambiato sesso e nome, perché non risultava più...

Ravenna, cambia sesso e nome: le viene sospeso il bonus della carta docentiUn docente di Ravenna, dopo aver cambiato sesso e nome, non risulta più impiegato come docente a contratto secondo il ministero dell'Istruzione.

Temi più discussi: Professoressa cambia sesso, il ministero sospende il bonus della carta docente: Nessun insegnante con quel nome. L'errore finisce in tribunale; Ravenna, cambia sesso e nome: gli viene sospeso il bonus della carta docenti; Dormire male cambia il cervello: gli effetti variano in base all’età e al sesso; Amici 26, Giordana Angi nuova prof di canto al posto di Anna Pettinelli?.

Prof cambia sesso e nome, il ministero va in tilt e nega il bonus docente: il caso a Ravenna finisce in tribunaleProf cambia sesso e nome e per tre anni non riceve la carta del docente a causa di un errore amministrativo del Ministero dell'Istruzione ... fanpage.it

Prof cambia sesso e nome, il Ministero gli nega il bonus docenti: il tribunale gli dà ragionePer il Ministero dell'Istruzione era come se non avesse mai lavorato con la sua nuova identità anagrafica. Per questo motivo un insegnante del Ravennate si è visto negare, ... corriereadriatico.it