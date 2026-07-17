Venerdì è morta a 81 anni Brenda Fricker, attrice irlandese nota per aver vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Il mio piede sinistro e soprattutto per aver interpretato la “signora dei piccioni” nel film Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. La sua toccante interpretazione di una gentile donna senza dimora che vive da sola a Central Park è rimasta nell’immaginario di moltissimi spettatori. Negli anni Settanta Fricker aveva partecipato a vari sceneggiati televisivi della BBC, l’emittente pubblica britannica. Aveva esordito al cinema già negli anni Sessanta, ma con apparizioni sporadiche e non memorabili. La sua carriera cambiò grazie al regista Jim Sheridan, che nel 1989 le fece interpretare la madre del protagonista di Il mio piede sinistro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Probabilmente ricordate Brenda Fricker per “Mamma ho riperso l’aereo”, ma aveva vinto anche un Oscar

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