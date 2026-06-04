Il presidente del Napoli ha commentato in conferenza stampa, affermando di aver vinto uno scudetto con un allenatore che non aveva mai conquistato un titolo di questa portata, tranne in Russia. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta a commenti precedenti riguardanti la gestione tecnica della squadra. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni specifiche.

di Luca Fioretti De Laurentiis al veleno su Spalletti: le dichiarazioni in conferenza stampa del presidente del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa per presentare i ritiri estivi del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO CONTE E ALLEGRI – « Dobbiamo parlare dei miei rapporti con città, Comune e Regioni per quanto attiene il problema stadio. Voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando dissi che il Maradona era un cesso e arrivò Ancelotti avevo ragione. La mia idea non è cambiata. Anche spendendo 200 milioni, non si risolvono i problemi del Maradona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - De Laurentiis al veleno su Spalletti: «Ho vinto uno scudetto con un allenatore che non l’aveva mai vinto, se non in Russia»

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LA RISPOSTA DI LUCIANO SPALLETTI AD ANTONIO CONTE

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