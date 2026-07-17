Prezzo di benzina e diesel nuovi aumenti | le regioni dove il pieno costa di più

Il prezzo dei carburanti in Italia è aumentato recentemente, con il gasolio che si avvicina ai 2 euro al litro secondo i dati ufficiali. Alcune regioni hanno già superato questa soglia, mentre altre registrano prezzi più bassi. L'incremento si registra sia per la benzina che per il diesel, riaccendendo il dibattito su accise, inflazione e potere d'acquisto.

Il prezzo dei carburanti torna a salire in Italia e riaccende il dibattito su accise, inflazione e potere d’acquisto. Negli ultimi giorni, secondo i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il prezzo medio del gasolio sfiora i 2 euro al litro, con diverse aree del Paese che hanno già superato questa soglia. È il segnale di una nuova fase di rincari che interessa milioni di automobilisti e imprese, con effetti diretti anche sul costo della vita. Prezzo carburanti oggi, i dati aggiornati. Il prezzo medio del gasolio sfiora i 2 euro al litro, con punte superiori in alcune aree del Paese. Bolzano si conferma tra le province più care, seguita da Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzi benzina e diesel. Il governo ci ha presi in giro

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