I prezzi di benzina e diesel sono aumentati nuovamente, con il costo del pieno che sale ulteriormente. Le cause principali sono le accise più alte e la crisi nello Stretto di Hormuz. La rilevazione quotidiana di Staffetta Quotidiana conferma la tendenza al rialzo senza segni di inversione. I prezzi alla pompa continuano a crescere, influenzando i costi di carburante per i consumatori.

I prezzi dei carburanti continuano la loro corsa al rialzo e non accennano a fermarsi. Secondo la rilevazione quotidiana di Staffetta Quotidiana, questa mattina il prezzo medio della benzina in modalità self service lungo la rete stradale nazionale si attesta a 1,910 euro al litro, in aumento di 13 millesimi rispetto a ieri, mentre il gasolio sale a 2,040 euro al litro, con un rincaro di 23 millesimi. In controtendenza il Gpl, sceso di un millesimo a 0,748 euro al litro, mentre il metano cresce leggermente a 1,563 euro al kg. Sulla rete autostradale i prezzi sono ancora più alti: 1,998 euro al litro per la benzina e 2,111 euro al litro per il gasolio, entrambi in aumento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Benzina e diesel ancora in rialzo: il pieno costa sempre di più, colpa di accise e crisi di Hormuz

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Prezzi di benzina e diesel in aumento: perché costano sempre di più

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