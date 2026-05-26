Aumenti record per benzina e diesel in Italia | quanto spendiamo in più per un pieno oggi

In Italia, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati significativamente, portando a un incremento dei costi per un pieno di carburante. I dati più recenti mostrano che il costo della benzina e del gasolio è salito rispetto ai valori precedenti, determinando un aumento delle spese per i consumatori. Le variazioni sono state registrate in un contesto di fluttuazioni dei prezzi energetici, influenzando direttamente le spese quotidiane di chi utilizza veicoli a motore.

I numeri sono freddi, a volte impietosi. Anche e soprattutto, in questa fase economia e storica, su benzina e gasolio. Sulla base dell'ultimo report della Commissione europea, il Codacons ha analizzato l'andamento dei prezzi dei carburanti nei vari Stati membri europei. Secondo i dati, al netto. 🔗 Leggi su Today.it

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Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo le tensioni geopolitiche

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