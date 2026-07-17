Gli utenti hanno raccolto oltre 5.000 firme contro la riduzione a tre dei prestiti tra biblioteche. La protesta riguarda una decisione che limita la possibilità di prendere in prestito libri tra più strutture, considerando le biblioteche come spazi di cultura, inclusione e democrazia. Secondo i firmatari, le biblioteche contribuiscono a ridurre le disuguaglianze sociali ed educative e rappresentano un diritto alla lettura accessibile a tutti. La modifica ha generato un acceso dibattito tra utenti e amministrazioni.

«Le biblioteche non sono semplici luoghi di prestito. Sono spazi pubblici di cultura, inclusione e democrazia. Luoghi dove si riducono le disuguaglianze educative e sociali e dove il diritto alla lettura diventa concreto. Per questo riteniamo che un aumento della domanda debba essere affrontato con investimenti e il rafforzamento del servizio, non con una riduzione delle possibilità offerte agli utenti». È questo il testo della petizione che ha raccolto 4.345 firme online per chiedere alla Provincia di tornare sui propri passi. Dal 15 luglio il prestito interbibliotecario (Pib), il sistema che mette in rete decine di biblioteche cittadine e provinciali, è stato infatti fortemente limitato. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Prestiti fra biblioteche ridotti a tre, monta la protesta fra gli utenti: raccolte oltre 5.000 firme

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