il terzo settore aiuti per 26mila persone famiglie anziani e malati fra gli utenti

Ogni giorno, circa 26 mila persone si affidano alle associazioni del Terzo settore nella provincia senese. Tra gli utenti ci sono anziani, famiglie, genitori affidatari e adottivi, oltre a giovani e altri membri della comunità. Questi servizi vengono offerti da organizzazioni che operano nel territorio, rispondendo a esigenze diverse. Le associazioni si occupano di fornire supporto e assistenza a chi ne ha bisogno, coinvolgendo un'ampia fetta della popolazione locale.

Circa 26 mila persone si rivolgono ogni giorno alle associazioni del Terzo settore della provincia senese: anziani, famiglie, genitori affidatari e adottivi, giovani ma soprattutto la collettività. Gli enti del territorio operano nel campo della ’ cultura, sport ricreazione ’ (39,3%), nella sanità e nell’ assistenza sociale e protezione civile. Uno spaccato del quadro presentato da Andrea Salvini, professore di Sociologia dell’Università di Pisa, durante l’iniziativa ’Lo Stato di salute del terzo settore nella provincia di Siena’, oggi alle 16 alle Volte di Vico Bello. L’incontro sarà aperto da Benedetto Parisi presidente delegazione Cesvot Siena, con Agnese Carletti presidente Provincia, Micaela Papi assessore di Siena, Claudia Firenze portavoce Forum Terzo settore Toscana e Riccardo Coppini e Monica Barbafiera di FMps. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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