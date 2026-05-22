In aumento gli utenti delle Gite in treno | il lago fra le mete preferite

Nei primi mesi del 2026, i treni di Trenord hanno trasportato 3,3 milioni di passeggeri durante i weekend e i giorni di festa, scegliendo principalmente mete turistiche in regione e nelle zone limitrofe. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si registra un aumento del 6% nel numero di utenti che optano per le gite in treno. Tra le destinazioni più gettonate si trovano i laghi, considerati tra i punti di arrivo preferiti per le uscite nel tempo libero.

Le destinazioni turistiche in treno fanno registrare una sensibile crescita. Nei primi mesi del 2026 già 3,3 milioni di passeggeri hanno scelto i treni di Trenord nel weekend e nei festivi verso destinazioni turistiche in regione e appena fuori confine: è il 6% in più rispetto allo stesso periodo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine

Sullo stesso argomento

Il carburante per gli aerei sta finendo per via delle guerra in Iran: le mete da raggiungere in treno o naveLa crisi energetica globale mette a rischio i voli e fa aumentare i prezzi: abbiamo analizzato alternative come treni, traghetti o crociere per...

Vacanze per ricaricare le batterie, la Valtellina nella top 5 delle mete di montagna preferiteSondrio – La Valtellina (reduce dalle Olimpiadi di Milano-Cortina) tra le regine delle mete di montagna per “ricaricare le batterie”.